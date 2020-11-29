الخطيب يقوم بجولة تفقدية في فرع الأهلي بمدينة نصر

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة بنادي الأهلي ، بجولة تفقدية عصر اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة سير العمل في الإنشاءات الخاصة بالأسوار وجراج الأهلي بمدينة نصر.

رافق الخطيب خلال الجولة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، في حضور أحمد النحاس، القائم

بأعمال مدير مقر الأهلي بمدينة نصر.

وحرص محمود الخطيب على الوقوف على آخر التطورات الإنشائية بشأن سور النادي بشارعي حسن مأمون والنصر، حيث بدأ العمل به في سبتمبر الماضي وتم تنفيذ ٧٠% منه، على أن يشهد فبراير المقبل الانتهاء

منه.

وتابع الكابتن محمود الخطيب أعمال الإنشاء الخاصة بـ«جراج النادي»، الذي تبلغ مساحته 33 ألف متر مربع، ويتسع لـ1000 سيارة تقريبًا، وذلك بعد أن تم الحصول على كل التصاريح والموافقات اللازمة، ويحل الجراج الجديد مشكلة تكدس سيارات الأعضاء بصفة نهائية.

وتم الانتهاء من ٥٠% من المشروع فيما يتعلق بأعمال الحفر، حيث بدأ العمل بالجراج منتصف أكتوبر الماضي، على أن يتم افتتاحه في يونيو المقبل.