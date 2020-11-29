خبير لوائح: قرارات وزارة الرياضة بشأن مجلس الزمالك تخالف القانون

قال الدكتور نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي ونائب رئيس نادي لافيينا إف سي وخبير اللوائح والقوانين الرياضية أن قرار وزارة الشباب والرياضة بشأن نادي الزمالك مخالفة للقانون بشكل تام حيث إن القانون يمنح الجهة الإدارية الحق في اتخاذ هذه الإجراءات حال وجود مخالفات مالية وصدور حكم قضائي بذلك وهذا لم يحدث مع الزمالك.

وأوضح أنه يجب انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة ثم تتخذ الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قرارتها بناء على ذلك.

كما أن قرار تشكيل لجنة لإدارة شؤون النادي فيه تعد واضح وصريح على حقوق الجمعية العمومية التي عظم قانون

وأعلنت وزاراة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك واحالتها للنيابة العامة و تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلاً من المستشار احمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة ، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة ثم تتخذ الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قرارتها بناء على ذلك.كما أن قرار تشكيل لجنة لإدارة شؤون النادي فيه تعد واضح وصريح على حقوق الجمعية العمومية التي عظم قانون الرياضة من دورها وجعلها سيدة قرارها في كل شؤون النادي .وأعلنت وزاراة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك واحالتها للنيابة العامة و تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلاً من المستشار احمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة ، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

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