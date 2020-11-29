أخبار الهلال| بالصور.. الصحافة الرومانية: لوشيسكو لا يمكن إيقافه!

تلقى مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، إشادة واسعة من وسائل الإعلام الرومانية، عقب نجاحه في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة التاسعة في تاريخ الزعيم، بعد الفوز على نادي النصر في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وتقدم نادي الهلال بالهدف الأول عن طريق جانغ هيون سو في الدقيقة العاشرة، وجاء الهدف الثاني بواسطة بافتيمبي جوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 42، بينما أحرز النصر هدفه الوحيد في الدقيقة 71 عن طريق أيمن يحيي.

ويُعتبر هذا اللقب هو الثالث في مسيرة لوشيسكو مع الهلال، منذ حضوره في صيف عام 2019 قادمًا من باوك اليوناني، حيث حقق من قبل بطولتي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين.

لوشيسكو لا يمكن إيقافه!

وقال موقع “eurosport” في نسخته الرومانية “رازفان لوشيسكو لا يمكن إيقافه في المملكة العربية السعودية! فاز الهلال بكأس الملك مع المدرب لوشيسكو”.

وأوضح المصدر أن لوشيسكو واصل أداءه الرائع كمدرب لفريق الهلال، وأظهر قوة كبيرة في قيادة النادي منذ توليه المسؤولية في عام 2019.

جائزة جديدة

فيما كتبت صحيفة “digisport” الرومانية “جائزة جديدة يفوز بها رازفان لوشيسكو في السعودية! بدأ الهلال بشكل مثالي وافتتح التسجيل عن طريق جانج هيون سو وضاعف النتيجة بفضل هدف سجله بافيتيمبي جوميز من ركلة جزاء. استطاع النصر تقليص الفارق عن طريق أيمن يحيى، لكنه فشل في إدراك التعادل”.

وأشارت الصحيفة الواسعة الانتشار في رومانيا إلى أن هذا اللقب هو الثالث لمدرب الهلال لوشيسكو بعد تتويجه من قبل ببطولتي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.

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