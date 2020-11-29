في بيان رسمي.. الزمالك يعلن تقديم بلاغ للنائب العام ضد “المتنمرين” على شيكابالا

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي تقدمه ببلاغ للنائب العام، ضد التجاوزات التي تعرض لها لاعبه “محمود شيكابالا” عقب لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، حيث سجل هدفي المارد الأحمر كلا من عمرو السولية ومحمد مجدي “أفشة”، بينما سجل هدف الأبيض محمود شيكابالا.

وجاء بيان الزمالك عبر موقعه الرسمي كالتالي:

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ رسمي للنائب العام ضد بعض الجماهير الخارجة عن النص والتي قامت بالتنمر ضد قائد الفريق الكروي بنادي الزمالك محمود شيكابالا، بعد أن قامت الجماهير بالهجوم بشكل مؤسف وغير مقبول على عكس عادات وتقاليد المجتمع المصري خاصة في ظل حرص الدولة على نبذ التعصب وإرساء مبادئ الروح الرياضية بين جماهير الكرة المصرية.

وحفاظا على حق لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعوما بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخيرة بين ناديي الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، والتي قامت بالتقليل من شيكابالا في تصرفات مشينة يرفضها المجتمع والأديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير مقبول.

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