ميلان يواصل عروضه القوية ويبتعد في الصدارة 

واصل نادي ميلان عروضه القوية وابتعد في صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على فيورنتينا الأحد بهدفين نظيفين في الجولة التاسعة من المسابقة.



وبات ميلان الذي لم يخسر أي مباراة منذ انطلاق الدوري، يتقدم الآن بخمس نقاط (23 نقطة) على إنتر وساسولو (18 نقطة) وست نقاط على روما ويوفنتوس (17 نقطة).



لكن لدى روما فرصة للانفراد بالمركز الثاني في حال فوزه لاحقاً أمام نابولي، الذي سيلعب بقميص الأرجنتين تكريماً لأسطورته دييغو مارادونا.



ورغم غياب إبراهيموفيتش لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر، أظهر ميلان قدرة عالية على الإفادة من افتقار فيورنتينا للثقة بعد تحصيله نقطة واحدة بلا أي أهداف في آخر أربع مباريات (مع مباراة اليوم).



وحسم ميلان المباراة في الشوط الأول عن طريق المدافع أليسيو رومانيولي (17) والإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء (27).



وأضاع كيسي نفسه فرصة تعزيز النتيجة بعد عشر دقائق، لكنه أخفق في تسجيل ركلة جزاء ثانية حازها ميلان (40).



وبالتالي، فشل فيورنتينا في تحقيق فوزه الأول مع المدرب تشيزاري برانديلي، فيما عادل ميلان رقمه القياسي الذي حققه بين عامي 1972 و1973، بالتسجيل في 29 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي.