كافاني يقود مانشستر يونايتد لتحقيق "ريمونتادا" مثيرة 

أخيراً تفجرت مواهب النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني التهديفية مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد فصنع هدفاً وسجل هدفين ليقود فريقه لتحقيق فوز مثير على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وخرجت المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب سينت ماري معقل ساوثهامبتون ضمن المرحلة العاشرة بالغة الإثارة والندية وتمكن أصحاب الأرض من التقدم بهدفين مباغتين في الشوط الأول عن طريق يان بيدناريك في الدقيقة 23 وجيمس وارد براوس في الدقيقة 33.



وفي الشوط الثاني انقلب الوضع تماما مع نزول كافاني بدلاً من ماسون غريينوود حيث قام بإهداء تمريرة حاسمة لصانع ألعاب الفريق وقلبه النابض البرتغالي الدولي برونو فرنانديش الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 59.



وفي الدقيقة 74 أحرز كافاني هدف التعادل بعد أن استغل تسديدة فرنانديش فانقض عليها وسجل الهدف الثاني للضيوف قبل أن يعود ويسجل مهاجم باريس سان جيرمان السابق الهداف الثالث من رأسية رائعة مستغلاً تمريرة ساحرة من ماركوس راشفورد.



ورفع بذلك يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع مؤقتاً فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.



وفي مفارقة، بات كافاني ثاني لاعب فقط يشارك في ثلاثة اهداف (سجل اثنين وصنع واحد) كبديل لمانشستر يونايتد في مباراة في الدوري بعد المدرب الحالي سولسكاير الذي سجل اربعة اهداف ضد نوتينغها فرويست في شباط/فبراير 1999.

المصدر: بي إن سبورت