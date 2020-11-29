الامارات | اتحاد كلباء يجدد عقد حارس المرمى جمال عبد الله

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يجدد عقد حارس المرمى جمال عبد الله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم في حساب النادي " تويتر" في مواقع التواصل الاجتماعي عن نجاحها بتجديد عقد حارس مرمى الفريق الاول جمال عبدالله ليستمر في حراسة عرين النمور حتى عام 2023.

يأتي ذلك على خلفية تألقه في الموسم الحالي وقيادته الفريق لاحتلال المركز السادس في الوقت الحاضر برصيد 12 نقطة

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