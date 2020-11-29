الامارات | اتحاد كلباء يجدد عقد حارس المرمى جمال عبد الله

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يجدد عقد حارس المرمى جمال عبد الله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم عبر حساب النادي في موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق الاول جمال عبدالله ليستمر في حراسة عرين النمور حتى عام 2023.

يأتي ذلك على خلفية تألق اللاعب في الموسم الحالي وقيادته الفريق لاحتلال المركز السادس في دوري الخليج العربي برصيد 12 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news