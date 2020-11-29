الامارات | فوز النصر وتعادل الظفرة مع الشارقة في دوري الصالات‎

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النصر وتعادل الظفرة مع الشارقة في دوري الصالات‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق النصر للصالات على ضيفه دبا الحصن بستة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في القاعة الرياضية لنادي النصر ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كرة قدم الصالات وفي مباراة اخرى تعادل الظفرة مع الشارقة بثلاثة اهداف لكل منهما، وسجل اهداف النصر جلال حميد وكل من محمد عبيد والبرازيلي دافيد مسقويتا ولكل منهما هدفين اضافة الى هدفه في مرماه سجله لاعب دبا الحصن بالخطأ علي خميس.

بينما سجل دبا الحصن هدفه الوحيد عن طريق البرازيلي اليكس باربوسا، وبذلك يتصدر النصر الترتيب العام برصيد ستة نقاط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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