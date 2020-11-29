شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي يودع لاعبي الزمالك ويخبرهم باستقالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع أمير مرتضي منصور، لاعبي الفريق الكروي الأول للزمالك، في مران الأحد. وأبلغ «منصور» اللاعبين بتقدمه باستقالته من منصبه بعد قرار تجميد واستبعاد مجلس إدارة النادي. ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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