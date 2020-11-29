شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب إبراهيموفيتش.. ميلان يواصل تصدره للدوري الإيطالي بالفوز على فيرونتينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ميلان في الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على فيورنتينا ضمن مباريات الجولة التاسعة. تغلب ميلان على فيورنتينا بهدفين دون رد ليتصدر جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه. افتتح أليسيو رامونيولي التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يعزز فرانك كيسي النتيجة للروسونيري بهدف أخر من ركلة جزاء في الدقيقة 28. ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة من تسع مباريات بفارق 5 نقاط عن إنتر وساسولو أقرب منافسيه. وغاب عن ميلان زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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