شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين «باتشيكو» ولاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأحد. ووجه «باتشيكو» رسالة للاعبين في حضور معاونيه قال فيها: «لن نقف عند الخسارة من الاهلي، سنواصل العمل بقوة من أجل القادم، أمامنا تحديات قوية، وأهداف لابد من تحقيقها، أثق فيكم جميعًا». ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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