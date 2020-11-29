شكرا لقرائتكم خبر عن صراع التصنيف يشتعل بين منتخبات أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) عن المنتخبات المصنفة قبل أيام على إجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، والمقرر إجراؤها بمدينة زيورخ السويسرية فى السابع من ديسمبر المقبل.

ويخوض المنتخب البلجيكى التصفيات ضمن منتخبات المستوى الأول بعدما حافظ على صدارة التصنيف العالمى لمنتخبات كرة القدم، الصادر عن الفيفا مساء الخميس. كما ينضم إلى المنتخب البلجيكى فى المستوى الأول منتخبات فرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وهولندا.

وتوزع هذه المنتخبات على المجموعات الـ10 المقررة فى التصفيات، وذلك طبقًا للحروف الأبجدية على الترتيب. ثم توزع المنتخبات الـ45 الأخرى بالقارة على المجموعات الـ10 من خلال القرعة على أن تتنافس المنتخبات فى كل مجموعة مع بعضها سويًا بنظام دورى من دورين، وذلك خلال الفترة من مارس حتى أكتوبر 2021.

وتتأهل المنتخبات الـ10 التى تتصدر هذه المجموعات فى نهاية التصفيات إلى مونديال 2022 مباشرة، فيما تخوض المنتخبات الـ10 التى تحتل المركز الثانى فى هذه المجموعات ملحقًا فاصلًا.

كما يخوض الدور الفاصل أفضل 2 من المنتخبات الفائزة بصدارة مجموعات بطولة دورى أمم أوروبا فى نسختها الثانية حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات الأوروبية المرتقبة وعدم تأهلهما للدور الفاصل من خلال التصفيات.

وطبقًا لتصنيف الفيفا الجديد، ستصنف المنتخبات الـ45 الأخرى فى القارة الأوروبية قبل أيام على قرعة التصفيات على المستويات التالية:

المستوى الثانى: سويسرا- ويلز- بولندا- السويد- النمسا- أوكرانيا- صربيا- تركيا- سلوفاكيا- رومانيا.

المستوى الثالث: روسيا- المجر- أيرلندا- جمهورية التشيك- النرويج- أيرلندا الشمالية- أيسلندا- اسكتلندا- اليونان- فنلندا.

المستوى الرابع: البوسنة والهرسك- سلوفينيا- مونتنيجرو- مقدونيا الشمالية- ألبانيا- بلغاريا- الكيان الصهيونى- بيلاروس- جورجيا- لوكسمبورج.

المستوى الخامس: أرمينيا- قبرص- جزر فارو- أذربيجان- إستونيا- كوسوفو- كازاخستان- ليتوانيا- لاتفيا- أندورا.

المستوى السادس: مالطة- مولدوفا- ليشتنشتاين- جبل طارق- سان مارينو.

ولم تشهد المراكز الستة الأولى فى التصنيف العالمى أى تغيير عن النسخة السابقة من التصنيف، حيث احتلت منتخبات بلجيكا وفرنسا والبرازيل وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا المقدمة بالترتيب.

وتبادل منتخبا الأرجنتين وأوروجواى موقعيهما، حيث صعد المنتخب الأول للمركز السابع وتراجع الثانى للمركز الثامن.

وتقدم كل من المنتخبين المكسيكى والإيطالى مرتبتين ليدخلا ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث احتلا المركزين التاسع والعاشر على الترتيب، فيما تراجع المنتخب الكرواتى من المركز التاسع إلى الحادى عشر.

وتقدم كل من منتخبات الدنمارك وألمانيا وهولندا مرتبة واحدة فى التصنيف إلى المراكز من 12 إلى 14 على الترتيب.

وحافظ المنتخب التونسى على موقعه فى صدارة المنتخبات العربية بالنسخة الجديدة من التصنيف، حيث ظل فى المركز السادس والعشرين، وجاء فى المرتبة الثانية بين المنتخبات الإفريقية بعد المنتخب السنغالى الذى تقدم مرتبة واحدة إلى المركز العشرين عالميا.

وعلى المستوى العربى، حلت منتخبات الجزائر والمغرب ومصر فى المراتب التالية خلف تونس، واحتلت المراكز 31 و35 و49 على الترتيب عالميا.

ورغم تراجعه مرتبتين، ظل المنتخب القطرى فى صدارة المنتخبات العربية المنتمية لآسيا، وجاء فى المركز الخامس عربيا بشكل عام، والمركز 59 عالميا، وتبعه المنتخب السعودى فى المركز 67 عالميًا.

وجاء ترتيب المنتخبات العربية فى التصنيف العالمى على الترتيب كالآتى:

تونس (26)- الجزائر (31)- المغرب (35)- مصر (49)- قطر (59)- السعودية (67)- العراق (69)- الإمارات (74)- سوريا (76)- عمان (82)- لبنان (92)- الأردن (95)- البحرين (97)- موريتانيا (101)- فلسطين (102)- ليبيا (111)- السودان (127)- جزر القمر (130)- اليمن (145)- الكويت (148)- جيبوتى (185)- الصومال (197).