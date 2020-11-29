شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: لن أتخلي عن الزمالك والنادي لن يسقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي للزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق أنه سيظل مشجعًا للزمالك ولن يترك فريق الكرة. وأضاف إسماعيل يوسف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «محدش بقدر يمنعني من تشجيع الزمالك، سأرتدي التيشرت الابيض بخطين حمر ولن أخلعه والزمالك فريق كبير ولن يسقط». ياني هذا كاول تصريحات من لاعب الزمالكا لسابق بعد قرار إيقاف مجلس الادارة واستبعاده. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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