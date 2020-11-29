شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو للاعبين: كنا الأحق بالفوز لدينا تحديات كثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وبدأت الجلسة بتحية اللاعبين جميعا مؤكدا لهم أنهم كانوا على قدر المسئولية وأدوا بشكل طيب في نهائي إفريقيا، ولكن الفوز لم يكن حليف لهم. وكنا الاحق بالفوز

ووجه باتشيكو رسالة للاعبين في حضور معاونيه قال فيها : "لن نقف عند هذا الأمر، سنواصل العمل بقوة من أجل القادم، أمامنا تحديات قوية، وأهداف لا بد من تحقيقها، أثق فيكم جميعا ".

وتابع : "كنتم الأفضل والأجدر، ولكنها كرة القدم بها فائز وخاسر، ولم يكن يومنا ولكن كنا أصحاب السيطرة والريادة داخل البساط الأخضر" .

وعقب ذلك طالب اللاعبين بالانتظام في التدريبات، ومواصلة العمل بقوة استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر .