اصابة هازارد الجديدة تزيد المخاوف حول مدة غياب اللاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

اكدت تقارير صحفية إسبانية غياب إيدين ​هازارد​ عن مباراة ​ريال مدريد​ أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا.



وتعرض هازارد لاصابة جديدة خلال مباراة فريقه أمام ​الافيس​ وهي الإصابة الثامنة له على مدار عام ونصف قضاهم داخل جدران سانتياغو برنابيو اضافة الى اصابته بفيروس كورونا.

وتعرض الدولي البلجيكي لإصابة عضلية سيخضع على إثرها لفحوصات للوقوف على مدة غيابه وبات من المستبعد لحاقه بمباراة شاختار يوم الثلاثاء في دوري الأبطال.

يذكر أن هازارد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي نظير 100 مليون يورو وفي موسمه الأول سجل هدفًا وحيدًا وصنع 7 وتعرض لانتقادات حادة لتواضع مستوياته وكثرة إصاباته.