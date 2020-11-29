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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رايس: لم أر مثيلا لـ كاين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020
أشاد لاعب وست هام يونايتد ديكلان رايس بقدرات زميله في المنتخب الإنكليزي هاري كاين على تسجيل الأهداف.
وقال رايس: "في ذلك المعسكر الأخير، قلت لإريك داير إنني لم أر قط مثل هاري كاين في حياتي".
وأضاف: "أعرف كم هو جيد ولكن مشاهدته في التدريبات أمر ممتع. كلاعب كرة قدم أيضًا؛ كمشجع، كلاعب، عليك أن تشيد به".
وتابع: "حتى الآن عندما أذهب، يسألني الفتيان في وست هام عن التدريب معه. إنه أمر رائع، المعيار جيد جدًا. لا أستطيع التحدث عنه بدرجة كافية".
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