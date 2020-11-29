شكرا لقرائتكم شاهد محسن صلاح يهدى درع المقاولون للسفير المصرى فى جيبوتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ، محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي درع النادي التذكاري على هامش دعوة الغداء من السفير للبعثة، قبل مغادرتها جيبوتي مساء اليوم على ان تستغرق الرحلة حوالي 9 ساعات يتخللها ساعتين ترانزيت في اثيوبيا.



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وأعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن توصل إدارة المقاولون لاتفاق مع نظرائهم بالإسماعيلى، على ضم محمد حمدى زكى صانع ألعاب الدراويش خلال الميركاتو الجارى، وقال عادل فى تصريحات خاصة، أن المقاولون بالفعل توصل إلى اتفاق مع الاسماعيل واللاعب بات قريباً من الانضمام إلى قلعة الجبل الأخضر خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أشاد المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب بأداء لاعبيه وجهازه الفنى…