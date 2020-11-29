عمومية اتحاد الكرة توافق على تشكيل رابطة المحترفين لـ 3 اقسام

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جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو الجمعية العمومية باتحاد الكرة علي تأسيس روابط الأندية المحترفة لثلاثة اقسام بداية من الموسم الجاري وهي الدوري الممتاز والقسم الثاني ورابطة لأندية القسم الثالث علي ان يحصل رابطة القسم الثاني علي 20%؜ كدعم من اندية الممتا. ومنحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني شيكا بقيمة 50 ألف جنيه لكل ناد بالجمعية العمومية لدعمهم ماليا استعدادا للموسم الجديد.ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على بند عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأدلى أعضاء الجمعية بأصواتهم بالموافقة على أن يكون المجلس مكون من رئيس ونائب و6 أعضاء مجلس إدارة وامرأة.

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