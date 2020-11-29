شكرا لقرائتكم عمومية الجبلاية تعتمد بند الـ8 سنوات تصاعديا والغاء تطبيقه بأثر رجعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في اجتماعها الطارئ المنعقد حاليا بند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة بشكل تصاعدي علي المنصب مع إلغاء تطبيقه بأثر رجعي .

كانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطارئة قد وافقت على بند عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة هو 9 أعضاء فى اللائحة الجديدة التى يتم مناقشتها فى العمومية .

وأدلى أعضاء الجمعية بأصواتهم بالموافقة على أن يكون المجلس مكون من رئيس ونائب و6 أعضاء مجلس إدارة وإمرأة.

في نفس السياق، تلقى اتحاد الكرة خطابا من اللجنة الأولمبية، يوضح فيه الأسباب التي منعت احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من حضور الجمعية العمومية لتعديل اللائحة.

وكشف الخطاب أن خطاب التفويض الخاص باحمد مرتضى يوجد به كشط وهو ما يجعل الاستمارة غير قانونية، بجانب شطب توقيع احمد مرتضى ووضع توقيع مرتضى منصور رئيس النادي، وهو توقيع غير معتد به بسبب إيقافه لمدة 4 سنوات من جانب اللجنة الأولمبية.