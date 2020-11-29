شكرا لقرائتكم شيكابالا.. ضبط عدد من مرتكبي واقعة التنمر بالفهد الأسمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، فى ضبط عدد من مرتكبى واقعة حمل "كلب" بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، حيث تم العمل على تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان لكشف المتورطين فى الواقعة، وتم ضبط عدد منهم وجارى التحقيق معهم.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر، أنه فور ظهور الفيديو والتأكد من الواقعة بقلب ميدان صلاح الدين الأقصرى، تم على الفور تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائى بالأقصر، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث الأقصر، وتم تفريغ كافة الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم كشف هوية 6 من الشباب هم من أحضروا الكلب وتوجيه الهتافات ضد لاعب الزمالك بميدان صلاح الدين، وقاموا برفعه وعليه تي شيرت أبيض للتنمر على شيكابالا، وتمت ملاحقتهم والقبض على عدد منهم وجاري التحقيق معهم لحين عرضهم على النيابة العامة.

وتوج الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة، وهذه هي المرة الأولى التى يكون فيها نهائى دورى الأبطال فى أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، إذ اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

وأسقط الأهلى غريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه ومعززا رقمه القياسى، على استاد القاهرة الدولى، بدأ المارد الأحمر بافتتاح التسجيل عبر عمرو السولية برأسية إثر ركنية فى الدقيقة 5، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا إثر مجهود فردى وتسديدة رائعة فى الدقيقة 31، فيما خطف محمد مجدى قفشة هدف الفوز في الدقائق القاتلة 86، ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.