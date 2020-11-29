ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بغياب إبراهيموفيتش

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثبت نادي ميلان قدرته على التأقلم بغياب مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، معززاً صدارته في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الأحد 2-0 على فيورنتينا في المرحلة التاسعة.

ورفع الـ«روسونيري» رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول بفارق خمس نقاط عن إنتر وساسوولو، وست عن يوفنتوس.

ورغم غياب إبراهيموفيتش لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر، أظهر ميلان قدرة عالية على الإفادة من افتقار فيورنتينا للثقة بعد تحصيله نقطة واحدة بلا أي أهداف في آخر أربع مباريات (مع مباراة اليوم).

وحسم ميلان المباراة في الشوط الأول عن طريق المدافع أليسيو رومانيولي (17) والإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء (27).

وأضاع كيسي نفسه فرصة تعزيز النتيجة بعد عشر دقائق، لكنه أخفق في تسجيل ركلة جزاء ثانية حازها ميلان (40).

وبالتالي، فشل فيورنتينا في تحقيق فوزه الأول مع المدرب تشيزاري برانديلي، فيما عادل ميلان رقمه القياسي الذي حققه بين عامي 1972 و1973، بالتسجيل في 29 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي.

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