أزمة قادمة تلوح في الأفق.. نهضة بركان: «الكاف لم يبلغنا بموعد السوبر الإفريقي.. ومتمسكون بإقامته في قطر»

أعلن نادي نهضة بركان المغربي عن عدم تلقيه أية بيانات رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بشأن تحديد موعد كأس السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي أو تحديد مكان المباراة.

وقال المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان، كتابي حسين، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إنه "لم يصلنا أي خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي حتى الآن بشأن تحديد موعد جديد للمباراة، أو تغيير مكانه المقرر في قطر."

وأضاف كتابي: “سمعنا عن أنباء نقل السوبر الإفريقي إلى القاهرة، وتحديد يوم 10 ديسمبر المقبل موعدًا لخوض اللقاء".

وأكد المتحدث أن النادي المغربي متمسك بحقوقه في خوض المباراة في الموعد المحدد لها سلفًا، في شهر يناير بدولة قطر.

وتابع كتابي تصريحاته: “رئيس النادي حكيم بن عبدالله والمكتب المسير لنادي نهضة بركان، يرفض رفضًا تامًا إقامة المباراة في القاهرة، ويتشبث بإقامتها في المكان والموعد المحددين مسبقًا”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إسناد تنظيم مباراة السوبر الأفريقى للاتحاد المصرى لكرة القدم، بين الفائز بدورى أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية.

وأصدر كاف بياناً رسميا جاء فيه، "بناءً على التنسيق المشترك بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد القطرى لكرة القدم فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، تقرر عدم إقامة توتال CAF كأس السوبر 2020 فى دولة قطر والتى كانت مقررة فى الفترة ما بين 14-16 أغسطس 2020".