أحمد مرتضى يُعلق على قرار وزارة الرياضة بتوقف مجلس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، بعدما قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير أشرف صبحي - إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب وجود مخالفات مالية.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" شكرًا للجميع جمهور الزمالك العظيم، وأعضاء الجمعية العمومية، شكرا لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابقة شكرًا لكل أعضاء المنظومة الرياضية وشكرا لكل من حاربني، احترم الجميع وأقدرهم، الحمد لله يعلم الله كل شيء.. الزمالك في القلب دائما شكرا".

قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير أشرف صبحي، إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب وجود مخالفات مالية، مع استبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه النتائج.

وجاء هذا القرار في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 .

وقبل أيام خسر فريق الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الأهلي، في نهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف.