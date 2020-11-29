بطولة كافاني.. يونايتد يقتل طموح ساوثامبتون بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد النجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني مهاجم فريق مانشستر يونايتد فريقه للفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جاء ضمن الجولة العاشرة من منافسات بريميرليج.

ساوثامبتون استطاع أن يضرب مانشستر يونايتد مرتين خلال عشر دقائق حيث كانت البداية في الدقيقة 23 يان بيدناريك قبل أن يسجل جيمس وارد-براوس الهدف الثاني من كرة حرة مباشرة في الدقيقة 33.

وتعرض مانشستر يونايتد لضربة على مستوى حراسة المرمى من خلال إصابة ديفيد دي خيا ليشارك بدلاً منه دين هندرسون.

انتفاضة مانشستر يونايتد الحقيقة كان بطلها النجم والهداف الأوروجوياني كافاني حيث شارك بديلاً للشاب جرينوود.

ومع وصول الدقيقة 60 استطاع لاعب الوسط بورونو فيرنانديز أن يقلص الفارق بعد تمريرة من كافاني.

كافاني استطاع أن يُعدل النتيجة في الدقيقة 74 بعد عرضية من بورونو فيرنانديز لتصبح النتيجة (2-2) ويصبح لدى يونايتد الأمل في اقتناص النقاط الثلاث.

ومع الدقيقة 92 استطاع كافاني أن يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من رأسية قاتلة بعد عرضية من ماركوس راشفورد.

هذه النتيجة جعلت مانشستر يونايتد يقفز للمركز السابع برصيد 16 نقطة ليكون على بعد نقطتين من ليستر سيتي صاحب المركز الرابع والذي سيواجه فولهام هذه الجولة.

مانشستر يونايتد بعد خسارته من آرسنال في الجولة السابعة بهدف دون رد حقق ثلاث انتصارات متتالية أمام إيفرتون وويست بروميتش وأخيرًا ساوثامبتون.

في المقابل، توقف رصيد ساوثامبتون عند المركز الخامس برصيد 17 نقطة ليفقد "القديسيين" فرصة الوصول للمركز الثاني ولو بصورة مؤقتة.