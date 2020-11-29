بعد 12 عامًا من البطولات.. اللجنة الأولمبية تكرم حسن حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وجهت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، اليوم الأحد، الدعوة لحسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق تقديرًا لتاريخه الطويل وإسهاماته في كرة القدم.

ومن المقرر أن يحضر حفل التكريم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية في مختلف اللعبات.

وتولى حسن حمدي رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي منذ بداية عام 2002 وحتى عام 2014، ليحقق القلعة الحمراء 29 بطولة خلال تواجده بواقع تسع مرات مسابقة الدوري، وكأس مصر ثلاث مرات، والسوبر المصري سبع مرات، دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، وكأس السوبر الإفريقي خمس مرات، وفي عهده شارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية خمس مرات وتوج بالميدالية البرونزوية في عام 2006.

وكان حسن حمدي تم تكريمه كأفضل رئيس النادي لسنوات في العديد من الإستفتاءات ثم قلده الإتحاد الأفريقي كاف بوسام الإستحقاق الذهبي في مارس 2017.