فيديو.. جريزمان يسجل من صاروخية في شباك أوساسونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أحرز النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق برشلونة، هدفًا رائعًا في شباك أتلتيكو مدريد في اللقاء المقام على ملعب "كامب نو" ضمن حسابات الجولة الحادي عشر من الدوري الإسباني.
وجاء هدف جريزمان الرائع من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43 ليعزز نتيجة فريقه إلى هدفين دون رد.
ورفع جريزمان رصيده من الأهداف في الدوري إلى ثلاثة أهداف حيث سجل في شباك الثلاثي (ألافيس- ريال بيتيس- أوساسونا) كما سجل هدفًا في دوري الأبطال في المباراة الأخيرة أمام دينامو كييف والتي انتهت لصالح البرسا برباعية نظيفة.
ويسعى برشلونة لاستعادة الانتصارات مجددًا عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية بهدف دون رد.
وفي حال فوز برشلونة أمام أوساسونا سيرتفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع مع وجود مباراتين مؤجلتين.
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