الوحدة يفوز علي الباطن في الدوري السعودي للمحترفين

حقق فريق الوحدة فوزا مهما علي نظيره فريق الباطن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاحد علي استاد الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس

أحرز اهداف ديمتري بيتروايس فى الدقيقتين 20 ، 54، 86 من زمن اللقاء.

بينما أحرز ثنائية الباطن فابيو ابرو في الدقيقة 4 ،90 من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل فريق الوحدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.

في حين ياتي نادي الباطن في المركز التاسع برصيد 7 نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقي مباريات المسابقة. السادسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز اهداف ديمتري بيتروايس فى الدقيقتين 20 ، 54، 86 من زمن اللقاء.بينما أحرز ثنائية الباطن فابيو ابرو في الدقيقة 4 ،90 من زمن اللقاء.بهذة النتيجة يحتل فريق الوحدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.في حين ياتي نادي الباطن في المركز التاسع برصيد 7 نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقي مباريات المسابقة.

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