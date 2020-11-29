التقي ظهر اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع ممثلين هيئة التعاون الدولي اليابانية، لبحث سبل التعاون بين الوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية، وتنفيذ مشروع مشترك فيما بينهم.
اعرب صبحي عن سعادته بالمشروع، موضحاً انه يعمل علي نشر التوعية بين الشباب الذي يبلغ نسبة 60٪ من الشعب المصري خاصة في ظل الظروف التيتؤثر علي العالم بأجمعه نتيجة لفيروس كورونا، مضيفاً انه سيتم تدريب 100 شاب وفتاة علي التوعية بفيروس كورونا خاصة في في سن حضانات الاطفال والمدارس الإبتدائي، الامر الذي بدوره سيعود بالتأثير علي 3750 شخصاً من اسرهم واصدقائهم، مضيفاً ان وزارة الشباب والرياضة ستعمل علي توفير 30 مركز شباب في 10 محافظات لتنفيذ المشروع.
الجدير بالذكر ان المشروع يهدف إلي رفع الوعي لدي النشء والشباب في ظل فيروس كورونا، والعمل علي بناء الشخصية والارتقاء بها.
حضر اللقاء يوشيفومي أمورا ممثل رئيس هيئة التعاون الدولي الياباني، الدكتور محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء اجيال، الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، يوكو كامياما ممثلة عن السفارة اليابانية، والأستاذة ريهام محمد سليمان مسؤول برامج jica.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي بممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.