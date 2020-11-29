اختبار رابيد تيست وبرنامج تأهيلي لأبي الفتوح

خضع أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل رابيد تيست قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة. وعاد أبوالفتوح إلى الفريق عقب انتهاء فترة اعارته في سموحة. ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية في جيمانيزوم النادي، وفقا لبرنامج موضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق. ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والتي يحمل الزمالك لقبها. ثنائي الزمالك ينتظمان في التدريبات الجماعية انتظم الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. جاء ذلك عقب عودة الثنائي من معسكر منتخب الشباب استعدادا للمشاركة مع الفريق في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

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