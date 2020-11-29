ثنائي الزمالك ينتظمان في التدريبات الجماعية

انتظم الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

جاء ذلك عقب عودة الثنائي من معسكر منتخب الشباب استعدادا للمشاركة مع الفريق في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

جلسة فنية بين باتشيكو واللاعبين

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،

جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وبدأت الجلسة بتحية اللاعبين جميعا مؤكدا لهم أنهم كانوا على قدر المسئولية وأدوا بشكل طيب في نهائي إفريقيا، ولكن الفوز لم يكن حليف لهم.

ووجه باتشيكو رسالة للاعبين في حضور معاونيه قال فيها

: "لن نقف عند هذا الأمر، سنواصل العمل بقوة من أجل القادم، أمامنا تحديات قوية، وأهداف لا بد من تحقيقها، أثق فيكم جميعا ".

وتابع : "كنتم الأفضل والأجدر، ولكنها كرة القدم بها فائز وخاسر، ولم يكن يومنا ولكن كنا أصحاب السيطرة والريادة داخل البساط الأخضر" .

وعقب ذلك طالب اللاعبين بالانتظام في التدريبات، ومواصلة العمل بقوة استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر .