صور | استعدادات حفل المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين

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بدأت تجهيزات فاعليات المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين الذي يقام تحت رعاية اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب واللجنة الأولمبية الدولية.
منتدى اللاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين هو الأول الذي يقام في مصر تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية من أجل توعية اللاعبين بأهمية الرياضة ودورهم في المجمتمع وواجبات وإلتزامات كل لاعب خلال مسيرته الرياضية.
يقام المنتدى تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية
يبدأ الحفل بمنتدى لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وهو المنتدى الأول في تاريخ الرياضة المصرية المخصص للرياضيين المصريين فقط.
يعقب المنتدى حفل توزيع جوائز الأفضل لأفضل لاعب وأفضل ناشىء وأفضل إداري وأفضل لاعب بارالمبي وأفضل اتحاد لعبة جماعية وأفضل اتحاد لعبة فردية وأفضل اتحاد لعبة غير أولمبية وأفضل هيئة رياضية.
ويشهد الحفل إعلان الفائزين في مسابقة تصميم الزي الرياضي والرسمي لبعثة مصر التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.
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