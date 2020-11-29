جراحة ناجحة للاعب "كاب فيردى" بعد إصابته بقطع فى وتر اكيلس

أعلن الدكتور هشام اشرف، رئيس اللجنة الطبية لتصفيات المنطقة الخامسة لكرة السلة " رجال" نجاح العملية الجراحية التى خضع لها اللاعب سيكوبا كوندى، من منتخب الرأس " كاب فيردى " بعد ثبوت اصابته بقطع فى وتر اكيلس وذلك بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة.
وكان اللاعب قد أصيب الخميس الماضى على هامش مشاركته في تدريبات منتخب بلاده قبلانطلاق البطولة ب24 ساعة وتم نقله الى مستشفى مصطفى كامل العسكرى واثبتت الاشعة اصابته بقطع فى وتر أكيلس.
واوضح رئيس اللجنة الطبية، ان العملية الجراحية التى خضع لها اللاعب اجريت تحت تحت رعاية لواء طبيب، خالد فراج، مدير مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية و اللواء طبيب، خالدمحروس رئيس قسم العظام بالمستشفي والذى قام باجراء الجراحة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية للبطولة.
واكد الدكتور هشام اشرف، على نجاح العملية والسماح بمغادرة اللاعب من المستشفى بعد الإطمئنان عليه وعودته لمقر فندق اقامة منتخب الرأس الأخضر.
ويشارك منتخب الرأس الأخضر فى تصفيات المنطقة الخامسة لكرة السلة رجال، المؤهلة لبطولة افريقيا مع منتخبات مصر والمغرب وأوغندا والتى تقام على صاله الدكتور كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر .
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