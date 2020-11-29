بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الانجليزي “كورة اونلاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة القمة بين تشيلسي وتوتنهام ضمن مباريات اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

يستقبل ملعب ستامفورد بريدج غرب العاصمة الانجليزية لندن، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر ، 19:30 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم “تيرني”.

يحتل توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، متقدمًا على تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وسيسعى مورينيو لقيادة توتنهام للفوز من أجل الصعود إلى صدارة جدول الترتيب والاستفادة من سقوط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام برايتون ظهر أمس السبت.

يغيب عن صفوف توتنهام اليوم، المدافع البلجيكي توبي ألديرفيرلد، ولاعب الوسط المهاجم الأرجنتيني إيريك لاميلا، بداعي الإصابة، بينما لا توجد أية غيابات بين صفوف نادي تشيلسي.

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تشيلسي 0-0 توتنهام

???? ملعب ستامفورد بريدج (لندن)

???? الدوري الانجليزي (الجولة 10)

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