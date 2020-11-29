كورة تونسية | النجم الساحلي يعلن تعاقده مع المدرب جورفان فييرا

أعلن النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، تعاقده مع المدرب البرتغالي جورفان فييرا لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد ليقود الفريق الأول.

وكان جورفان فييرا وصل إلى مدينة سوسة لعقد مباحثات مع رئيس النادي رضا شرف الدين تمهيدًا لتولي منصب المدير الفني للفريق، بحسب ما أفاد به النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

ووصل فييرا برفقة المدرب المساعد فيليبي سيلفانو الذي وقع أيضًا على عقد لمدة عام مع إمكانية التمديد.

ويملك فييرا 67/ عامًا/ المولود في البرازيل خبرة واسعة في المنطقة العربية الذي بدأ العمل بها منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، حيث سبق له تدريب فرق كبيرة مثل الجيش الملكي والوداد البيضاوي في المغرب، والزمالك والإسماعيلي في مصر، ونادي قطر والقادسية الكويتي ومنتخبي العراق والكويت وعمل كمدرب مساعد لمنتخب المغرب الذي تأهل للدور الثاني في مونديال 1986.

وظل النجم من دون مدرب منذ مارس الماضي عقب رحيل المدرب قيس الزواغي وفشلت مساعيه في وقت سابق للاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم روجيه لومير.