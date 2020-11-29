الامارات | ميسي يحتفل بأول هدف بعد وفاة مارادونا على طريقته الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحتفل بأول هدف بعد وفاة مارادونا على طريقته الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل ليونيل ميسي هدفا مذهلا وقدم لمسة وفاء إلى مواطنه الراحل دييجو مارادونا، وعاد برشلونة إلى طريق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالانتصار 4-صفر على أوساسونا اليوم الأحد.

وأنهى ميسي عملا جماعيا رائعا بتسديدة هائلة في المرمى من حافة منطقة الجزاء خلال الشوط الثاني، بعدما تقدم برشلونة بثلاثة أهداف بواسطة مارتن بريثويت وأنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو.

وبعد أن سجل الهدف، خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر باللونين الأحمر والأسود وهو قميص فريق مدينته نيويلز أولد بويز وكان يحمل الرقم 10 الذي ارتداه مارادونا خلال اللعب هناك لفترة في 1993.

وكرّم برشلونة قبل انطلاق المباراة مارادونا، الذي لعب للنادي فترة مليئة بالأحداث لكنها كانت محبطة بين 1982 و1984، حيث وضع قميصا سابقا يحمل توقيعه عند مقصورة الاستاد بينما وقف اللاعبون دقيقة واحدة حدادا أمام قميص قديم لبرشلونة يحمل الرقم 10.

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