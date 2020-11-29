الامارات | برشلونة يستعيد توازنه برباعية نظيفة في أوساسونا

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعيد توازنه برباعية نظيفة في أوساسونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق برشلونة توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم، وفاز على ضيفه أوساسونا 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وتقدم برشلونة بهدف سجله مارتن برايثوايت في الدقيقة 29، ثم احرز أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 42، فيما سجل فيليب كوتينيو الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 57، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 73.

ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وهذا هو الفوز الرابع لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، علما بان للفريق مباراتين مؤجلتين، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

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