شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: جاهزون في مونديال اليد لمواجهة التحدي الذي تجلبه جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن مفهوم الفقاعة الذي دُشن في الخطة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في يناير 2021.

وقال «مصطفى»: «مفهوم الفقاعة الذي تم تدشينه في الخطة الطبية للبطولة، يُستعمل فيه أحداث كبرى في وقت تتعلم فيه الصناعة الحياة بجانب فيروس كورونا. الإجراءات سيتم متابعتها بقوة خلال مصر 2021 من وزارة الصحة المصرية مع ممثلين من منظمة الصحة العالمية تحت إشراف كامل من الحكومة المصرية والاتحاد الدولي لكرة اليد.. تعديل على الخطة الطبية، وخطة ثانية، سيتم نشرهم قريبًا، بينما نحسن كل شروط إقامة البطولة.. تلك الخطط تم وضعها بدقة، وستكون درع أمان، في وقت تكفل فيه المنظم بدفع أموال طائلة لتنفيذها».

وأضاف: «رئيس مجلس الوزراء، السيد الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أكدا التزامهما بتنظيم بطولة آمنة، بينما تم تشكيل مجموعة عمل من الوزراء لمساندة البطولة، تضم السادة وزراء الآثار والسياحة والطيران المدني والصحة والسكان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء، ويتابع السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الوضع والأحداث، كل ذلك تأكيد على الالتزام المصري بالتنظيم».

واختتم رئيس الاتحاد الدولي: «علينا جميعا أن نحافظ على السلوك الإيجابي، وأن نبقى متحدين وأقوياء معًا. كل خطوة، يبحث الاتحاد الدولي عن حدث بلا كورونا، ولكن هذا لا يمكن تحقيقه دون تعاون كل شركاء البطولة، بداية من اللاعبين وأنديتهم والاتحادات الأهلية واللجنة المنظمة والاتحاد الدولي. نتطلع لحدث صعب، لكننا جاهزون لمواجهة التحدي الذي تجلبه جائحة كورونا».