شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مدحت عبدالهادي لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. و سيقوم عبدالهادي بمباشرة عمله وقيادة المران بصحبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، وذلك عقب تعافيه بشكل تام من فيروس كورونا. وكان المدرب العام قد تواجد بصحبة الجهاز الفني بلقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير . ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

كانت هذه تفاصيل خبر عودة مدحت عبدالهادي لتدريبات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.