شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مفتوح لمنتخب الشباب أمام وسائل الإعلام غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، فتح التدريب غدًا، الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة في تمام الثالثة مساء لجميع وسائل الإعلام.

ويستعد المنتخب لدخول معسكر مغلق استعدادًا للمشاركة في فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل، في تونس والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وتحتضن تونس البطولة في الفترة من 15 ديسمبر المقبل إلى 27 من الشهر ذاته، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا أيضًا.

ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب من عبدالستار صبري وهشام عبدالمنعم وأحمد فاروق، مدربين، ومحمد رزيقة، مدربا لحراس المرمى، ودكتور وليد منظور، طبيبا، وهشام عبدالعزيز، إخصائي العلاج الطبيعي، وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.