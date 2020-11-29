شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يخضعون لتحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة طلائع الجيش في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل "ربيد تيست"، على هامش مران اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ، يأتي ذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات حيث يستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش بعد غدا الثلاثاء بنصف نهائي كأس مصر.

كما حضر مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق لمقر النادي ، استعدادا لمباشرة عمله وقيادة المران بصحبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، وذلك عقب تعافيه بشكل تام من فيروس كورونا.

وكان المدرب العام قد تواجد بصحبة الجهاز الفني بلقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير ، ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر.