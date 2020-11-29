شكرا لقرائتكم باتشيكو للاعبى الزمالك: كنتم الأفضل وأمامنا تحديات قوية لا بد من تحقيقها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران على ملعب النادى، وبدأت الجلسة بتحية اللاعبين جميعا، مؤكدا لهم أنهم كانوا على قدر المسئولية وأدوا بشكل طيب في نهائي دورى إفريقيا، ولكن الفوز لم يكن حليف لهم، فى المباراة التى شهدت فوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ووجه باتشيكو رسالة للاعبين في حضور معاونيه قال فيها : "لن نقف عند هذا الأمر، سنواصل العمل بقوة من أجل القادم، أمامنا تحديات قوية، وأهداف لا بد من تحقيقها، أثق فيكم جميعا"، وتابع : "كنتم الأفضل والأجدر، ولكنها كرة القدم بها فائز وخاسر، ولم يكن يومنا ولكن كنا أصحاب السيطرة والريادة داخل البساط الأخضر"، وعقب ذلك طالب اللاعبين بالانتظام في التدريبات، ومواصلة العمل بقوة استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى المنافسة على لقبها، ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85، وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى، وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.