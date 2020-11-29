رد قوي من الزمالك بعد منع أحمد مرتضى من حضور عمومية اتحاد الكرة

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا يعبر فيه عن غضبه من منع أحمد مرتضى منصور كممثل عن القلعة البيضاء من الحضور في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وعقدت اللجنة الخماسية، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسي، بحضور 96 ناديًا لمناقشة التعديلات الجديدة.

ورفض مسؤولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:



«استمرارا لمسلسل البلطجة واستفزاز جماهير الزمالك وفي سابقة تحدث لأول مرة من نوعها، قامت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة بمنع حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد، رغم أنه يحمل تفويض رسمي في تعنت واضح وصريح ومستمر ضد نادي الزمالك ودون سند قانونى وبتحريض من هشام حطب وعمرو الجنايني». على حد تعبير البيان.

وأستكمل البيان: «يأتي موقف اللجنة الخماسية بدعم من اللجنة الأولمبية التي كانت وراء عدم حضور ممثل عن نادي الزمالك، وهو الموقف الذي أثار استنكار مسئولي نادي الزمالك بمواصلة الوقوف ضد النادي ومحاربة مجلس ادارته دون حق».

وأكد نادي الزمالك على أنه لن يصمت ولن يمر الموقف مرور الكرام خاصة في ظل الاستفزازات التي يتعرض لها النادي وجماهيره من اللجنة الخماسية واللجنة الأولمبية. علبى حد تعبيره.