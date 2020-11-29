ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز السيتي.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح ولوين

كتب: ضياء السقا

تعادل ليفربول أمام نادي برايتون ألبيون، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حافظ ليفربول على تقدمه الذي جاء عن طريق نجمه البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 60، حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء حتى جاء هدف برايتون من ركلة جزاء ليحرم الريدز من النقاط الثلاث.

وفي لقاء آخر اكتسح مانشستر سيتي فريق بيرنلي بخماسية نظيفة ليسير في الطريق الصحيح بعد سلسلة من النتائج السلبية، فيما خسر إيفرتون من ليدز يونايتد بهدف دون رد.

وفيما يلي ترتيب الدوري حتى الآن:

1- ليفربول 21 نقطة

2- توتنهام 20 نقطة

3- تشيلسي 18 نقطة

4- ليستر سيتي 18 نقطة

5- ساوثهامبتون 16 نقطة

6- إيفرتون 16 نقاط

7- أستون فيلا 15 نقطة

8- مانشستر سيتي 15 نقطة

9- وست هام 14 نقطة

10- ولفرهامبتون 14 نقطة

11- ليدز يونايتد 14 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 14 نقطة

13- مانشستر يونايتد 13 نقطة

14- أرسنال 13 نقطة

15- كريستال بالاس 13 نقطة

16- برايتون البيون 10 نقاط

17- وست برومتش ألبيون 6 نقاط

18- بيرنلي 5 نقاط

19- فولهام 4 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 1 نقطة

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1- دومينيك كالفيرت لوين.. 10 أهداف

2- هيونج مين سون يتصدر .. 9 أهداف

3- جيمي فاردي.. 8 أهداف

4- محمد صلاح.. 8 أهداف

5- باتريك بامفورد .. 7 أهداف

6- هاري كين .. 7 أهداف

7- كالوم ويلسون .. 7 أهداف

8- أولي واتكنس.. 6 أهداف

9- برونو فيرنانديز .. 6 أهداف

10- داني إينجز .. 5 أهداف

11- ويلفريد زاها .. 5 أهداف

12- ديوجو جوتا .. 5 أهداف