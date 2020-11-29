برشلونة يتخطى عقبة أوساسونا برباعية وميسي يحتفل بقميص مارادونا

نجح فريق برشلونة في تخطي عقبة أوساسونا برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

سجل أهداف برشلونة في المباراة مارتن برايثوايت وأنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو وليونيل ميسي في الدقائق

29 و 42 و 57 و 73 من عمر المباراة .

وشهت المباراة احتفال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدفه في شباك أوساسونا مستخدمًا قميص مارادونا عندما كان لاعبًا لفريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني .

وقام ميسي بخلع القميص عقب تسجيل هدف برشلونة

الرابع، ليكشف عن قميص أخر تحته للأسطورة مارادونا يحمل الرقم 10، والذي كان يرتديه الأخير عندما كان لاعبًا لصفوف نادي أولد بويز الأرجنتيني، وهو نفس القميص الذي كان يرتديه ميسي في بداية مشواره الكروي مع نفس الفريق .

بهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 14 نقطة محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد أوساسونا عند النقطة 11 محتلا المركز الخامس عشر بالليجا.