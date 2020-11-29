شاهد.. "بقميص مارادونا" ميسي يحتفل بهدف رائع في أوساسونا

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في شباك أوساسونا مستخدمًا قميص مارادونا عندما كان لاعبًا لفريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري

الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم .

وقام ميسي بخلع القميص عقب تسجيل هدف برشلونة الرابع، ليكشف عن قميص أخر تحته للأسطورة مارادونا يحمل الرقم 10، والذي كان يرتديه الأخير عندما كان لاعبًا لصفوف

نادي أولد بويز الأرجنتيني، وهو نفس القميص الذي كان يرتديه ميسي في بداية مشواره الكروي مع نفس الفريق .

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ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على اوساسونا برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الكامب نو ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة 14 محتلا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني .