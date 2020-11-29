أليانز ليما يهبط لدوري المظاليم بعد 82 عاما في أضواء" بيرو"

هبط فريق أليانزا ليما" بيرو" بأمريكا اللاتينية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في بيرو صباح اليوم الأحد بعد خسارته بملعبه أمام سبورت هوانكايو بهدفين نظيفين.

لتتوقف مسيرته التي استمرت 82 عاما في دوري الأضواء.

واشتبك مشجعون غاضبون مع الشرطة خارج الاستاد الوطني في ليما عقب هزيمة أليانزا.

واعتذر أليانزا إلى جماهيره، وتعهد بإجراء التغييرات الضرورية لإعادة إحياء النادي الذي يعد واحدا من أكبر أندية بيرو من حيث الشعبية.

وقال النادي في حسابه على "تويتر": وصلنا إلى القاع، ونأمل أن تؤدي هذه المأساة الرياضية إلى توحيد جهودنا،والعودة أقوى مما كنا.

وفاز أليانزا بدوري بيرو 23 مرة آخرها العام الماضي، وهو ما يزيد على أي ناد آخر باستثناء غريمه التقليدي يونيفرسيتاريو ليما.

ويأتي هبوط أليانزا بعد عام مضطرب قاده خلاله خمسة مدربين.