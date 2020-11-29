التعاون يتعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

حسم التعادل الإيجابى مواجهة فريق الاتفاق أمام فريق التعاون بنتيجة 1-1 في المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. أحرز هدف التعاون لاعب الاتفاق سعيد اليامي بالخطأ في مرماه فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء. في الدقيقة 44 أحرز فيليب كيش هدف التعادل لاتفاق. بهذة النتيجة يحتل نادى التعاون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، في حين ياتي نادي الاتفاق فى المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط. يواجه فريق التعاون نظيره فريق الباطن يوم السبت 5 ديسمبر المقبل، في حين يستضيف فريق الاتفاق نظيره فريق النصر يوم الاثنين 7 ديسمبر.

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