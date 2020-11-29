القلق يسيطرعلى زيدان بعد السقوط أمام الافيس

سيطرت حالة من القلق على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد خسارته بهدفين مقابل هدف بملعبه، أمام ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب ما وصفها بأنها أسوأ بداية مباراة طيلة الموسم.

وقال زيدان: لا يوجد لدي أي تفسير، الهزيمة لا علاقة لها بسلوكنا أو بالأداء الجيد الذي قدمناه

الأسبوع الماضي، لكن لا يمكن تحمل بدء أي مباراة مثلما فعلنا اليوم. هذه أسوأ بداية مباراة لنا هذا الموسم.

وأضاف: عندما تستقبل هدفا مبكرا لهذه الدرجة يكون أمامك وقت للعودة إلى أجواء المباراة لكن الأمور أصبحت في غاية الصعوبة علينا بعد

الهدف الأول.

وأضاف: لم نستطع تغيير سير المباراة، وهذا أكثر شيء أزعجني وأنا واثق أنه أزعج اللاعبين أيضا.

واشار الى أن فريقه كان أفضل قليلا في الشوط الثاني لكن ما فعلناه لم يكن كافيا ، ولم نفعل الكثير لتغيير سير المباراة.

وغاب عن ريال مدريد ستة لاعبين من بينهم سيرجيو راموس وكريم بنزيمة وفقد إيدن هازارد بسبب الإصابة، لكن زيدان قال إنه يعتقد أن اللاعب البلجيكي تعرض لكدمة فقط.