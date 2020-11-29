ملخص مباراة برشلونة واوساسونا في الدوري الاسباني “بقميص نيولز أولد بويز.. ميسي يُكرم مارادونا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر دقيقة بدقيقة لمباراة “برشلونة واوساسونا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 29-11-2020 في الجولة 11 من الدوري الاسباني.

تنقل مباراة “برشلونة واوساسونا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لا ليجا تي ڤي بار.

تقام مباراة برشلونة واوساسونا على ملعب الكامب نو بإدارة من الحكم الاسباني “أنتونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل برشلونة الخاسر من أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية مباراة اليوم بغضب عارم، حيث لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في اخر 6 مباريات في الدوري الاسباني، تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

ويتواجد برشلونة في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة، جمعها من 8 مباريات، انتصر في 3 وتعادل في 2، وسجل لاعبوه 15 هدف، واستقبلت شباكه 9 اهداف.

في المقابل سيسعى أوساسونا إلى تكرار واحدة من أكبر الصدمات في الموسم الماضي، عندما فاز هنا في الكامب نو على برشلونة بنتيجة (2-1)، واذا نجح في الانتصار للمرة الثانية على التوالي على الفريق الكتالوني اليوم سيكون ذلك لأول مرة منذ عام 1989.

ويقبع اوساسونا خلف برشلونة مباشرة في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز 15 بنفس رصيد الفريق الكتالوني 11 نقطة، جمعها من 9 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 2، بينما خسر في 4 مواجهات.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة واساسونا اليوم

برشلونة 4-0 اوساسونا

????️ملعب الكامب نو (كتالونيا – إسبانيا)

????الدوري الاسباني (الجولة 11)

انتهت

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “برشلونة واوساسونا” ضمن الجولة 11 في الدوري الاسباني.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

????تشكيلة برشلونة | تير شتيجن – سيرجينو ديست – أوسكار مينجويزا – كليمنت لينجليه – جوردي ألبا – بيدري – فرينكي دي يونج – فيليب كوتينيو – ليونيل ميسي – مارتين برايثوايت – أنطوان جريزمان.

⚪تشكيلة أوساسونا | سيرجيو هيريرا – ناتشو فيدال – أوناي جارسيا – راؤول نافاس – رونكاجلي – أينيجيو بيريز – اويير سانخورخو – جون مونكايولا – جوني – روبن جارسيا – أنتي بوديمير.

‘0 بداية المباراة

‘5 برشلونة يسيطر على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى أوساسونا.

’10 اوووووووووووووووووه المدافع أوناي جارسيا ينقذ أوساسونا من الهدف الأول بعدما أخرج تسديدة كوتينيو من على خط المرمى.

’12 ضربة حرة مباشرة لفريق برشلونة من على مسافة 28 متر تقريبًا عن المرمى.

’13 ميسي يتولى تنفيذها ويسددها قوية ولكن في حائط الصد.

’14 جريزمان يسدد كرة قوية على الطاير من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس يتصدى.

’15 اووووووه جريزمان يهدد مرمى أوساسونا من جديد ولكن هذه المرة تسديدته تمر بمحاذاة المرمى.

’18 أنتي بوديمير يدق ناقوس الخطر على مرمى برشلونة لأول مرة بمتابعة عرضية رونكاجلي بتسديدة علت المرمى.

’21 لاعب أوساسونا “جوني” يتعرض لإصابة عضلية..

’23???? التبديل الاول في المباراة لصالح أوساسونا اضطراري بخروج جوني ودخول خوان كروز.

’27 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.

’29⚽جوووووووووووووووووول – مارتين برايثوايت يسجل هدف التقدم لفريق برشلونة من كرة حائرة داخل منطقة الست ياردات..

’29 قصة الهدف | جوردي ألبا ينفرد بكرة من الجهة اليسرى ويمررها عرضية أرضية داخل منطقة الست ياردات إلى ميسي الذي سددها مباشرة لترتد من الحارس إلى برايثوايت الذي سجلها بالركبة بعد معاناة.

’32 أوساسونا يخرج من مناطقه في هذه اللحظات لتهديد مرمى برشلونة.

’38⚽❌ هدف ملغي لفريق أوساسونا بعد تسلل على ثنائي الفريق المتداخل في اللعبة.

’40 يتبقى خمس دقائق على النهاية الوقت الأصلي للشوط الأول وما زال برشلونة متقدم بهدف دون مقابل.

’43⚽جوووووووووووووووووول – جريزمان يسجل الهدف الثاني لبرشلونة..

’43 قصة الهدف | جوردي ألبا يرسل عرضية من الجهة اليسرى أبعدها مدافع أوساسونا برأسه خارج المنطقة ليقابلها جريزمان بتسديدة على الطاير صاروخية تسكن شباك الحارس سيرجيو هيريرا الذي اكتفى بمشاهدتها.

’45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’45+1 مونكايولا كاد يخدع تير شتيجن المتقدم عن مرماه بتسديدة من بعد منتصف الملعب ولكن مرت بسلام على الألماني.

’45+2 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على أوساسونا بهدفين نظيفين.

’45 بداية الشوط الثاني

’46???? تبديل اول لبرشلونة مع بداية الشوط الثاني بخروج بيدري ودخول سيرجيو بوسكيتس.

’58⚽جوووووووووووووووووول – كوتينيو يسجل الهدف الثالث..

’58 قصة الهدف | كوتينيو يمرر كرة إلى برايثوايت داخل منطقة الجزاء ليبعدها المدافع من امامه لتصل داخل منطقة الست ياردات إلى جريزمان الذي مررها بدوره إلى كوتينيو ليضعها في المرمى بسهولة.

’61???? ثلات تبديلات دفعة واحدة لفريق برشلونة بخروج سيرجينيو ديست ودخول جونيور فيربو.

’61???? خروج فيليب كوتينيو ودخول عثمان ديمبيلي.

’61????خروج مارتين برايثوايت ودخول فرانشيسكو ترينكاو.

’63????تبديلان دفعة واحدة لفريق أوساسونا بخروج أينيجيو بيريز ودخول روبيرتو توريس، وخروج اويير سانخورخو ودخول داركو برسناك.

’66????التبديل الخامس والاخير لبرشلونة بخروج كليمنت لينجليه ودخول كارليس الينا.

’67 اووووووووووووه العارضة تحرم روبيرتو توريس من افتتاح التسجيل لفريق أوساسونا بعد تسديدة قوية جدًا من داخل منطقة الجزاء.

’69⚽❌هدف ملغي لفريق برشلونة عن طريق ديمبيلي، بعد تسلل على ترينكاو صانع الهدف.

’73⚽جوووووووووووووووووول – الرااابع لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي بتسديدة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء.

’74 ‏ميسي يحتفل بهدفه بقميص دييجو مارادونا عندما كان يلعب في فريق نيولز أولد بويز.

’74????بطاقة صفراء على ميسي بسبب خلعه القميص.

’75????تبديلان دفعة واحدة لأوساسونا بخروج انتي بوديمير ودخول إنريك غاييغو، وخروج روبن غارسيا ودخول كايك بارجا.

’78 تير شتيجن يتألق وينقذ برشلونة من الهدف الأول.

’89 ميسي يمرر كرة إلى ترينكاو وضعته في مواجهة المرمى ليسدد كرة تمر بجوار القائم.

’90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’90+1 ضربة حرة مباشرة لبرشلونة من على حدود منطقة الجزاء.

90+2 ميسي يسدد الضربة الحرة في زاوية الحارس الذي تصدى لها ببراعة.

90+3 صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

..